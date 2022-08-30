نابولي يحدد شرطاً واحداً لضم رونالدو

المصدر: وكالات

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حدد أوريليو دي لورينتيس رئيس نادي نابولي الإيطالي، شرطه الوحيد لضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد قبل إغلاق باب الإنتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "كوريري ديللو سبورت"الإيطالية، إن أوريليو دي لورينتيس، رئيس نابولي، يرحب بضم كريستيانو رونالدو نجم مان يونايتد، لكن بشرط أن يشارك مسؤولو مانشستر يونايتد في دفع راتبه مع نابولي.

وأضافت، إن خورخي مينديز وكيل أعمال رونالدو، يعمل على إتمام انتقاله إلى نابولي، بدون إبرام صفقة تبادلية بين مانشستر يونايتد والبارتينوبي تتضمن فيكتور أوسمين وكريستيانو.

واوضحت إن النيجيري فيكتور أوسمين مهاجم نابولي، بات خارج المفاوضات الآن، وسيبقى في نابولي بشكل مؤكد.

أكدت الصحيفة، إن خورخي مينديز وكيل أعمال مانشستر يونايتد، يتفاوض على إعارة رونالدو فقط إلى نابولي لمدة موسم واحد.

ويرتبط كريستيانو رونالدو بعقد مع مانشستر يونايتد ينتهي في يونيو 2023، لكن يرغب في الرحيل للمشاركة بدوري أبطال أوروبا.

وفشل مانشستر يونايتد، في التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري، لكن سيشارك في الدوري الأوروبي.

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