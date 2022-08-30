بعد انتقادات لشكله.. سرقة تمثال نجم مانشستر سيتي

المصدر: وكالات

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كشفت وسائل إعلام بريطانية عن تعرض تمثال مهاجم مانشستر سيتي، النرويجي إيرلينغ هالاند، للسرقة في مدينة ببراين النرويجية.

وذكرت صحيفة ذي صن أنه عقب الانتقادات اللاذعة التي تم توجيهها إلى التمثال بداعي أنه لا يشبه نجم منتخب النرويج، تعرض التمثال إلى السرقة.

وأوضحت الصحيفة أن التمثال الذي نُصب في مسقط رأس إيرلينغ هالاند ببراين بالنرويج، من جذع شجرة طولها 3 أمتار ووزنها طن، تعرض للسرقة من لص لم يعجبه التمثال وقرر التخلص منه، بعدما شهدت الفترة الماضية انتقادات كبيرة بداعي عدم وجود شبه بينه ولاعب مانشستر سيتي.

وأضافت: "أنفق رجل الأعمال توري سيفرتسن 10 آلاف إسترليني لصناعة التمثال الذي نصب تكريماً للنجم النرويجي".

وتابعت: "سيفرتسن كان يخطط لبيع التمثال بمزاد علني يخصص ريعه لتمويل مستشفى في تنزانيا، إلا أنه اختفى فجأة في وقت مبكر من يوم الأربعاء".

وتعليقاً على حادثة سرقة التمثال قال سيفرتسن: "نحن فخورون بهالاند، لقد كان هدفي هو تكريم اللاعب بهذا التمثال".

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