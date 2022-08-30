مدرب في البريميرليغ يريد قطع صيام مهاجمه التهديفي بتزويجه ابنته!

المصدر: البيان

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في محاولة لتحفيزه على العودة لتسجيل الأهداف، عرض الإيطالي أنطونيو كونتي، مدرب فريق توتنهام، على نجمه الكوري الجنوبي هيونغ مين سون، الزواج بابنته.

ويعاني هيونغ مين سون، هداف "البريميرليغ" في الموسم الماضي، برصيد 23 هدفا، مناصفة مع محمد صلاح نجم ليفربول من تراجع في المستوى مع انطلاقة الموسم.

ولم يسجل سون أي هدف في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، رغم مشاركته في جميع مباريات فريقه توتنهام كأساسي.

وعلق كونتي في تصريحات نقلها موقع "سبيرز ويب" الإنجليزي المتخصص في أخبار فريق شمال لندن على حالة سون: "لو أردت إيجاد زوج لابنتي أريد أن يكون مثل سون، هو يعاني في الوقت الحالي كثيرا، لأنه لا يسجل".

وأضاف: "لكن سون سيبقى دوما جزءا من رؤيتي الكروية في توتنهام، وسيكون مهما للغاية بالنسبة لخطط الفريق وطموحاته هذا الموسم".

وشارك هيونغ مين سون (30 عاما) في 4 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز مع توتنهام هذا الموسم لم يسجل فيها أي هدف، بينما اكتفى بصناعة هدف خلال مباراته أمام ساوثهامبتون (4-1) في الجولة الافتتاحية للدوري.

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