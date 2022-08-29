استبعاد محمد صلاح من التشكيل الأفضل في رابع جوالات "البريميرليغ"

المصدر: وكالات

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استبعدت شبكة "بي بي سي" النجم المصري في صفوف ليفربول محمد صلاح من التشكيل الأفضل للجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، والذي لم يسجل أو يصنع خلال فوز فريقه على بورنموث بتسعة أهداف دون رد، في إطار منافسات الجولة الرابعة.

وتواجد في حراسة المرمى، ميندي، حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي، وفي الدفاع، أرنولد، وفان دايك ثنائي ليفربول، ثم مارتينيز لاعب مانشستر يونايتد.

وفي الوسط يأتي برونو فيرنانديز والذي سجل هدف اليونايتد الوحيد في شباك ساوثهامبتون، ثم أوديجارد لاعب أرسنال ثم برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي.

وفي الهجوم يأتي ستيرلينج لاعب تشيلسي، وروبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول ثم لويس دياز لاعب الريدز، وإيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي.

ويتصدر فريق أرسنال حاليا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة حاصلا على العلامة الكاملة من أول 4 جولات في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

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