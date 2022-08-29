مقابل 99 مليون دولار.. مانشستر يونايتد يضم الجناح البرازيلي أنتوني من أياكس

المصدر: أ ف ب

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سينضم الجناح البرازيلي الشاب أنتوتي الى مانشستر يونايتد قادمًا ما أياكس أمستردام الهولندي مقابل 85 مليون جنيه إسترليني (99 مليون دولار)، وفق ما أفادت تقارير صحافية بريطانية.

ووافق بطل إنجلترا 20 مرة على دفع 80.75 مليون جنيه بالاضافة الى 4.25 ملايين مكافآت، وفق ما أفادت شبكة "سكاي سبورتس"، هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" ووسائل إعلام أخرى الاثنين قبل إغلاق سوق الانتقالات الخميس.

وقد يكون أنتوني (22 عامًا) ثاني لاعب يلتحق بمدربه السابق في أياكس الهولندي إريك تن هاغ بعد وصول أيضًا قلب الدفاع الارجنتيني ليساندرو مارتينيس هذا الصيف.

كما وصل الى ملعب أولد ترافورد الظهير الايسر الهولندي تايريل مالاسيا من فينورد، البرازيلي كازيميرو من ريال مدريد الاسباني والدنماركي كريستيان إريكسن من برنتفورد، ويأمل تن هاغ في بقاء النجم كريستيانو رونالدو رغم رغبة البرتغالي في المغادرة الى فريق ينافس في دوري أبطال أوروبا.

بدأ رونالدو على مقاعد البدلاء خلال فوز الشياطين الحمر 1-صفر على ساوثمبتون السبت قبل أن يشارك كبديل في الدقائق العشرين الأخيرة من دون أي تأثير يُذكر. كما لم يشارك أساسيًا في الفوز على ليفربول في المباراة السابقة.

أمام الإعلام أقله، يؤكد تن هاغ أنه يرغب في بقاء رونالدو "لعبنا معه. لذا نريده أن يبقى. هذا ما نريده ونأمل ذلك".

سيسعى يونايتد لتحقيق فوزه الثالث تواليًا في الدوري عندما يحل على ليستر سيتي الخميس في المرحلة الخامسة، ساعات قبل إغلاق سوق الانتقالات.

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