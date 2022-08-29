"أبهرني بشخصيته الفريدة".. أسطورة السلة الأمريكية يشيد بمحمد صلاح

المصدر: وكالات

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أشاد أسطورة كرة السلة الأمريكية، ستيف كير، المدرب الحالي لنادي غولدن ستيت ووريورز، بالنجم المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم.

والتقى كير بلاعبي فريق ليفربول أثناء زيارة للنادي، ونشر صلاح صورة له مع مدرب فريق جولدن ستيت ووريورز، عبر حسابه على موقع "تويتر"، مرفقة بعبارة: "مع أسطورة كرة السلة".

من جانبه، تحدث كير في تصريحات نشرها موقع قناة "ESPN" الأمريكية عن دور محمد صلاح في تشجيعه "للريدز" بفضل أعمال الخير التي يقوم بها النجم المصري في بلدته نجريج، بمحافظة الغربية المصرية.

ويقول كير: "لقد بدأت متابعة الدوري الإنجليزي الممتاز منذ 5 أو 6 سنوات، وشاهدت محمد صلاح يلعب وقرأت عنه".

وأضاف: "لقد أبهرني بشخصيته الفريدة وما يقوم به في بلدته، ومساعدته البلدة على بناء مدرسة، أعرف كيف يعشقونه في مصر، لذلك قلت هذا هو رجلي".

وواصل كير: "كنت أريد تشجيع صلاح وعندما علمت أنه يلعب لليفربول، قلت هذا هو فريقي، ومنذ وقتها وأنا أشجع ليفربول".

يذكر أن صلاح نجح في تسجيل 159 هدفا في 259 مباراة مع ليفربول منذ انتقاله للفريق من روما في صيف 2017 بالإضافة لتتويجه بسبع بطولات.

أما ستيف كير، فقد تولى في عام 2014، تدريب فريق غولدن ستيت واريررز، بطل دوري المحترفين الأمريكي لكرة السلة "NBA" لعام 2022، إضافة إلى الفوز باللقب ثلاث مرات أخرى كمدرب في الأعوام (2015 و2017 و2018).

واختير كير أفضل مدرب في الدوري الأمريكي عام 2016 ومدرب فريق نجوم الدوري في 2015 و2017 فيما تم اختياره ضمن أفضل 15 مدرب بتاريخ المسابقة عام 2021.

وكلاعب كرة سلة مثل كير منتخب الولايات المتحدة الأمريكية حيث توج معه بكأس العالم في 1986، وكمدرب مساعد فاز مع المنتخب بذهبية أولمبياد طوكيو 2020.

وفاز ستيف كير 9 مرات بالدوري الأمريكي للمحترفين (5 مرات كلاعب مع شيكاغو بولز في 1996 و1997 و1998، ومرتين رفقة سان أنطونيو سبيرز في 1999 و2003).

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