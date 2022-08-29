بسبب الخمور.. ماني ومزراوي يخالفان تقاليد الصورة التذكارية مع البايرن

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

رفض السنغالي ساديو ماني لاعب بايرن ميونخ، وزميله المغربي نصير مزراوي، حمل أكواب مليئة بالجعة خلال الصورة الجماعية التي التقطاها مع البافاري.

وظهر في الصورة كل لاعبي بايرن ميونخ يمسكون بأكواب الجعة، كنوع من أنواع التقاليد الأوروبية، عدا ماني ومزراوي.

وكان ماني أكد في تصريحات صحفية سابقة وقتما كان يلعب في صفوف ليفربول، التزامه بممارسة شعائره الدينية بصفته مسلماً، ورداً على سؤال حول أسباب عدم احتسائه الخمر والكحوليات، قال ماني: "لم ولن أقترب من الكحول، الدين مهم جداً بالنسبة لي، أحترم قواعد الإسلام وألتزم بشعائره، أصلي خمس مرات في اليوم بشكل دائم".

وفي نفس الشأن، أشاد من قبل يورغن كلوب مدرب ليفربول، بحالة الالتزام التي يتمتع بها ماني ومحمد صلاح عندما كان يتزامل الثنائي بين صفوف الريدز، وذلك بسبب عدم شربهما للخمور مما ينعكس بالإيجاب على حالتهما البدنية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز