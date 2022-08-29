ضرب وتهديد بالسلاح.. أوباميانغ يتعرض لسطو مسلح

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تعرض منزل الغابوني إميريك أوباميانغ مهاجم برشلونة، لسطو مسلح، خلال الساعات الماضية.

وبحسب صحيفة "إلبايس" الإسبانية، فإن مجموعة من اللصوص يرتدون أقنعة، اقتحموا منزل أوباميانغ بعد منتصف ليل الأحد، ووجهوا الأسلحة صوب مهاجم برشلونة واعتدوا عليه.

وأكدت الصحيفة، أنه خلال عملية السطو المسلح تم تهديد صديقة أوباميانغ بالأسلحة، لفتح الخزانة وسرقة المجوهرات والأموال.

وأوضحت الصحيفة أن اللصوص ربطوا أوباميانغ وطرحوه أرضاً لمدة تقترب من الساعة، مشيرة إلى أن أحدهم كان يتحدث الإيطالية.

ويعتبر أوباميانغ هو ثاني لاعب من برشلونة يقع ضحية عمل إجرامي خلال الأيام القليلة الماضية، بعدما تعرض مؤخراً زميله البولندي روبرت ليفاندوفسكي لسرقة ساعته الفاخرة في بلدية سانت جوان ديسبي، ولكن الشرطة استعادت الساعة على الفور وألقت القبض على اللص.

يذكر أن اسم أوباميانغ ارتبط بالرحيل عن برشلونة خلال الفترة الحالية، في ظل اهتمام تشيلسي ومانشستر يونايتد بضمه قبل نهاية الميركاتو الصيفي.

وتواجد أوباميانغ على مقاعد بدلاء برشلونة خلال مباراة بلد الوليد التي جمعت بينهما، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني، التي انتهت برباعية لصالح الفريق الكتالوني.

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