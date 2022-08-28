خلفاً لسواريش..مدرب برشلونة السابق مرشح لتدريب الأهلي المصري

المصدر: وكالات

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دخل مدرب برشلونة الأسبق الإسباني كيكي سيتين، ضمن دائرة المدربين المرشحين لقيادة الأهلي المصري بدلا من البرتغالي ريكاردو سواريش، المرجح رحيله مع نهاية الموسم الحالي.

وقال الإعلامي الرياضي أمير هشام عبر برنامجه الإذاعي على "راديو القاهرة الكبرى"، إن كيكي سيتين يدخل ضمن قائمة أسماء معروضة على إدارة الأهلي لخلافة سواريش.

وأضاف: "الأهلي لم يفتح خطوط اتصال مع المدرب الإسباني ولكنه اسم مطروح وراتبه قد يكون في متناول القلعة الحمراء، والمدرب الجديد في كل الأحوال سيكون اسما مميزا في عالم التدريب".

وتابع: "سيتين كان من المفترض أن يقود الشباب السعودي في الموسم الجديد وتم الاتفاق معه على راتب 3 ملايين و700 ألف يورو في موسمين ولكن المفاوضات فشلت في اللحظات الأخيرة".

واختتم أمير هشام: "حتى الآن البوسني وحيد خليلوزيتش هو المرشح الأبرز بجانب الكرواتي زوران ماميتش، وكارلوس كيروش يأتي في الاختيار الرابع".

وكان ريكاردو سواريش، تولى مهمة تدريب الأهلي في يونيو الماضي بعد رحيل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، حيث تم التوقيع معه ليقود الفريق في الموسمين المقبلين بالإضافة إلى ما تبقى من مباريات الموسم الجاري.

وقاد سواريش الأهلي في 15 مباراة منذ قدومه وحقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 5 وخسر مباراتين، وفشل في قيادة الفريق لتحقيق كأس مصر حيث هزم من الزمالك الغريم التقليدي بهدفين مقابل هدف واحد في النهائي.

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