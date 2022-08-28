استعدادا لكأس العالم.. السيتي يطمئن غوارديولا بـ 100 مليون إسترليني

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكدت تقارير إنجليزية، أن مانشستر سيتي تقدم بوعد خاص لمدربه بيب غوارديولا، بالتزامن مع اقترب بطولة كأس العالم 2022.

وبحسب صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، فإن مانشستر سيتي خصص مبلغ 100 مليون جنيه إسترليني، لشراء أي صفقة يقع عليها اختيار غوارديولا، من المواهب المنتظر بروزها في بطولة كأس العالم المقبلة.

وقالت الصحيفة، أن السيتي منح الضوء الأخضر لغوارديولا للتعاقد مع أي لاعب يلفت انتباهه خلال منافسات المونديال مقابل المبلغ المذكور، مشيرة إلى أن السماوي لن يتعاقد مع لاعبين جدد خلال الميركاتو الحالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة مانشستر سيتي طمأنت غوارديولا، بعدما أتاحت له فرصة التعاقد مع أي لاعب في يناير المقبل، ووفرت الميزانية الخاصة لذلك.

ومن المنتظر أن يتابع غوارديولا منافسات كأس العالم 2022 بعناية شديدة، لاختيار احتياجاته الجديدة.

وتنطلق بطولة كأس العالم 2022 في قطر 20 نوفمبر المقبل، وتستمر حتى 18 ديسمبر 2022.

ونجح مانشستر سيتي خلال الصيف الحالي، في التعاقد مع آرلينغ هالاند، وكالفين فيليبس، وسيرجيو غوميز، وجولييان ألفاريز.

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