بسبب مباراة بورنموث.. رد فعل يائس لمحمد صلاح

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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سيطرت حالة من اليأس على الدولي المصري محمد صلاح، المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي، بعد مباراة فريقه أمام بورنموث، التي انتهت لصالح الريدز بتسعة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي.

ورفض محمد صلاح إجراء مقابلة تليفزيونية عقب الفوز الكبير لليفربول على بورنموث، وفقاً لـ "ليفربول إيكو"، حيث أكد الموقع الإنجليزي أن صلاح طُلب منه عقب المباراة إجراء مقابلة سريعة للحديث عن فوز الريدز الكبير، إلا أنه رفض الأمر وعلق قائلاً: "لم أسجل أي هدف".

يأتي ذلك بسبب فشل صلاح في التسجيل أو الصناعة خلال المباراة، على الرغم من حفلة الأهداف التي شهدها اللقاء، إذ أهدر النجم المصري فرصتين محققتين على مرمى بورنموث، في أول انتصار للريدز بالبريميرليغ هذا الموسم.

وحصل محمد صلاح على أسوأ تقييم بين زملائه في ليفربول، بحسب موقع "سوفا سكور" المختص في إحصائيات اللاعبين، وجاء بعده كل من جوردان هندرسون وروبرتسون.

وكان صلاح يحتاج لتسجيل هدف واحد لتخطي أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد في قائمة الهدافين التاريخيين للريدز ببطولة الدوري الإنجليزي، حيث يمتلك كل منهما 120 هدفاً، بينما يتصدر القائمة روبي فاولر بـ 128 هدفاً.

ويملك محمد صلاح هدفين في رصيده بالدوري الإنجليزي الموسم الحالي، بعد مرور 4 جولات على منافسات المسابقة.

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