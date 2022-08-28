تشافي: هذا اللاعب خارج حساباتي منذ مايو الماضي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تحدث تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، عن موقف بعض لاعبي البرسا، خلال الفترة الحالية وقبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية.

وقال تشافي في تصريحات صحفية قبل مواجهة بلد الوليد، رداً على سؤال بخصوص موقف لاعبه مارتن برايثوايت من البقاء مع برشلونة: "اللاعب يعرف جيداً أنه يجب أن يرحل، أعتقد كنت واضح معه".

وتابع: "مازال يمتلك عقد مع برشلونة، لكنه يعلم منذ مايو الماضي أنه خارج حساباتي وأنني لن أعتمد عليه، فمن الآن وصاعداً وضعه يعتمد على المفاوضات مع إدارة النادي".

وواصل تشافي حديثه رداً على سؤال أحد الصحفيين بتخلي برشلونة عن فكرة التعاقد مع ماركوس ألونسو لاعب تشيلسي: "لا أستبعد أي شيء في سوق الانتقالات، مازال هناك أيام متبقية قبل نهايتها، سنرى ما يمكن أن يحدث فيما يتعلق بالقادمين والراحلين، من المؤسف أننا نقوم بذلك ونحن قد بدأنا منافسات الموسم الجديد بالفعل".

واختتم تشافي تصريحاته معلقاً على موقف لاعبه ممفيس ديباي، حيث قال: "لا أستبعد أي شيء أو أي احتمالية، هناك أشياء كثيرة من الممكن أن تحدث".

يذكر أن برشلونة سيلتقي مع بلد الوليد، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني.

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