البداية خارج الديار.. جدول مباريات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا
ت + ت - الحجم الطبيعي
كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن مواعيد مباريات ريال مدريد في بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2023/2022.
ويلعب ريال مديد في المجموعة السادسة التي تضم أندية لايبزيغ الألماني، وشاختار الأوكراني، وسيلتيك الأسكتلندي.
ويبدأ ريال مدريد مشواره في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، بمواجهة سيلتيك الأسكتلندي خارج ملعبه.
يذكر أن ريال مدريد هو بطل النسخة الأخيرة من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على ليفربول في المباراة النهائية بهدف نظيف.
جدول مباريات ريال مدريد في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 2023/2022
الجولة الأولي
سيلتيك - ريال مدريد
6 سبتمبر 2022
الجولة الثانية
ريال مدريد - لايبزيغ
14 سبتمبر 2022
الجولة الثالثة
ريال مدريد - شاختار
5 أكتوبر 2022
الجولة الرابعة
شاختار - ريال مدريد
11 أكتوبر 2022
الجولة الخامسة
لايبزيغ - ريال مدريد
25 أكتوبر 2022
الجولة السادسة
ريال مدريد - سيلتيك
2 نوفمبر 2022