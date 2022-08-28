البداية خارج الديار.. جدول مباريات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

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كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن مواعيد مباريات ريال مدريد في بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2023/2022.

ويلعب ريال مديد في المجموعة السادسة التي تضم أندية لايبزيغ الألماني، وشاختار الأوكراني، وسيلتيك الأسكتلندي.

ويبدأ ريال مدريد مشواره في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، بمواجهة سيلتيك الأسكتلندي خارج ملعبه.

يذكر أن ريال مدريد هو بطل النسخة الأخيرة من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على ليفربول في المباراة النهائية بهدف نظيف.

جدول مباريات ريال مدريد في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 2023/2022

الجولة الأولي

سيلتيك - ريال مدريد

6 سبتمبر 2022

الجولة الثانية

ريال مدريد - لايبزيغ

14 سبتمبر 2022

الجولة الثالثة

ريال مدريد - شاختار

5 أكتوبر 2022

الجولة الرابعة

شاختار - ريال مدريد

11 أكتوبر 2022

الجولة الخامسة

لايبزيغ - ريال مدريد

25 أكتوبر 2022

الجولة السادسة

ريال مدريد - سيلتيك

2 نوفمبر 2022