ليفربول يقترب من حسم صفقة ألمانية

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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اقترب ليفربول من حسم صفقة جديدة لتدعيم خط وسط الفريق الأول، بناءً على طلب يورغن كلوب المدير الفني للريدز.

وبحسب صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، فإن ليفربول توصل لاتفاق شفهي مع جود بيلينغهام لاعب نادي بوروسيا دورتموند الألماني، لضمه خلال الصيف الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى أن بيلينغهام اتفق مع ليفربول على كافة التفاصيل الخاصة بعقده مع الريدز، ويتبقى فقط تحديد سعر الصفقة مع دورتموند.

وأكدت الصحيفة أن النادي الألماني يرغب في الحصول على ما يقرب من 100 مليون جنيه إسترليني، نظير بيع بيلينغهام صاحب الـ 19 عامًا.

ويعاني ليفربول من أزمة في وسط ملعبه بسبب الغيابات والنقص العددي، وذلك بعد إصابة تياغو ألكانتارا، وأوكسليد تشامبرلين، فضلاً عن استمرار غياب نابي كيتا.

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