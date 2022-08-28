بعد إصابته بالسرطان وخضوعه للعلاج الكيميائي.. ظهور صادم لسيباستيان هالير (صور)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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ظهر النجم الإيفواري سيباستيان هالير المنضم حديثاً إلى بروسيا دورتموند، بمظهر صادم وذلك بسبب العلاج الكيميائي الذي يخضع له اللاعب عقب إصابته بسرطان الخصية قبل شهر تقريباً.

ونشرت منصة " GTV SPORTS+" عبر حسابها على "تويتر"، صوراً يظهر فيها هالير حليق الرأس ونحيل الجسم، بسبب تأثير البرنامج الكيميائي الاستشفائي الذي يخضع له للتعافي من المرض الخبيث.

وخلّفت الصور التي تداولت لهالير عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، موجة تعاطف عارمة مع اللاعب الإيفواري، إذ تمنّى له الجميع اشتداد عزيمته للتغلب على هذه الأزمة الصحية، التي تسببت في ابتعاده عن أجواء المنافسات الكروية حتى إشعار آخر.

وكان نادي بوروسيا دورتموند أعلن عبر بيان رسمي في الأسابيع الماضية، خضوع هالير للعلاج الكيميائي، مما يعني غيابه عن الملاعب لفترة غير مُحددة.

يذكر أن هالير انضم إلى صفوف بوروسيا دورتموند، يوليو الماضي، قادماً من أياكس أمستردام، في صفقة بلغت قيمتها 31 مليون يورو.

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