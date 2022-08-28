مدرب مانشستر يونايتد السابق يحارب رونالدو عن طريق تشيلسي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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رفض نادي تشيلسي فكرة التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي يرغب في الرحيل عن فريقه مانشستر يونايتد خلال الفترة الحالية، بسبب عدم مشاركة النادي الإنجليزي في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري، بخلاف ابتعاده عن المشاركة الأساسية مع الشياطين الحُمر.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن الألماني رالف رانغنيك المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، لعب دوراً في رفض تشيلسي لفكرة التعاقد مع رونالدو، بعدما نصح توماس توخيل المدير الفني للبلوز برفض التعاقد مع اللاعب البرتغالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن تود بولي مالك تشيلسي كان يضغط على توخيل لحسم صفقة رونالدو، ولكن المدرب تمسك بموقفه الرافض بناءً على نصيحة من رانغنيك الذي انتقد قدرات رونالدو في تنفيذ عملية الضغط على المنافسين خلال الموسم الماضي، عندما كان يتولى تدريب اليونايتد.

وكانت تقارير صحفية، زعمت أن خورخي مينديز وكيل أعمال رونالدو عرض خدمات اللاعب البرتغالي على تشيلسي، لكن توماس توخيل مدرب البلوز رفض الصفقة.

يأتي ذلك رغم رغبة مالك تشيلسي المتمثلة في التعاقد مع رونالدو، حيث يرى أن هذه الصفقة ستكون مفيدة للبلوز، على الأقل من الناحية التسويقية، ولكن توخيل كان له وجهة نظر فنية ورفض الأمر تمامًا.

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