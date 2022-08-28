رحيم ستيرلينغ يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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قاد رحيم ستيرلينغ فريقه تشيلسي، للفوز على ليستر سيتي بنتيجة 1/2، في مباراة الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي، التي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج، بعدما جاء الهدفين عن طريق النجم الإنجليزي.

وبحسب شبكة "أوبتا" العالمية الخاصة بإحصائيات كرة القدم، فإن تألق ستيرلينغ أمام ليستر سيتي ساهم في تحقيقه رقماً جديداً خلال مسيرته الكروية.

وأصبح ستيرلينغ ثالث لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل مع ليفربول وتشيلسي ومانشستر سيتي.

ونجح ستيرلينغ في معادلة رقم النجم الفرنسي السابق نيكولاس أنيلكا، والمهاجم الإنجليزي المخضرم دانييل ستوريدج، في التسجيل للثلاثي الكبار (تشيلسي، ليفربول، مانشستر سيتي).

وسبق لأنيلكا وستوريدج اللعب للثلاثي الكبار، حيث سطع النجم الفرنسي مع البلوز، فيما لمع ستوريدج مع الريدز.

يذكر أن رحيم ستيرلينغ انضم خلال الصيف الجاري إلى صفوف تشيلسي، قادماً من مانشستر سيتي، في صفقة بيع نهائي، بعقد يمتد مع البلوز لخمس سنوات مقبلة.

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