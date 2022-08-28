بعد هاتريك هالاند وتعثر صلاح.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يتصدر النرويجي إرلينغ هالاند لاعب مانشستر سيتي، جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي حالياً، بعد تألقه أمام كريستال بالاس، أمس السبت.

وابتعد الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول عن الصراع، بعد فشله في التسجيل أمام بورنموث.

وانفرد هالاند بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 6 أهداف، بعدما أحرز 3 أهداف (هاتريك)، أمام كريستال بالاس في لقاء الجولة الرابعة، الذي انتهى لصالح مانشستر سيتي 2/4.

وسجل هالاند أول (هاتريك) باسمه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، لينهي النجم النرويجي اليوم الأول من الجولة الرابعة للبريميرليغ متربعاً على صدارة جدول الهدافين، في انتظار مباريات اليوم الثاني، اليوم الأحد.

ويتساوى في المركز الثاني بترتيب الهدافين الثنائي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم فولهام، الذي أحرز هدفاً أمام أرسنال، ورودريغو مورينو مهاجم ليدز يونايتد، رغم فشله في التسجيل أمام برايتون، حيث يمتلك كل منهما في رصيده 4 أهداف.

ويتساوى 4 لاعبين في المركز الرابع بجدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 3 أهداف لكل منهم، وهم مارتين أوديغارد لاعب أرسنال، وباسكال غروس لاعب برايتون، وويلفريد زاها لاعب كريستال بالاس، ولويس دياز لاعب ليفربول، ويأتي محمد صلاح ضمن 13 لاعباً سجل كل منهم هدفين حتى الآن.

يذكر أن محمد صلاح حصل على جائزة الحذاء الذهبي (الهداف) في الموسم الماضي، مقاسمة مع الكوري الجنوبي سون هيونغ مين نجم توتنهام، برصيد 23 هدفاً لكل منهما.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي:

- إرلينغ هالاند (6 أهداف)

- ألكسندر ميتروفيتش (4 أهداف)

- رودريغو مورينو (4 أهداف)

- مارتين أوديغارد (3 أهداف)

- باسكال غروس (3 أهداف)

- ويلفريد زاها (3 أهداف)

- لويس دياز (3 أهداف)

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