مواجهة الثأر.. موعد مباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن موعد مباريات برشلونة في مسابقة دوري أبطال أوروبا موسم 2023/2022.

وأسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا التي أقيمت في مدينة إسطنبول التركية عن مواجهات نارية، حيث وقع برشلونة في مجموعة تضم بايرن ميونخ وانتر ميلان وفيكتوريا بلزين.

وبات أمام برشلونة مهمة ثأرية بعد سقوطه في مواجهة مباشرة مع بايرن ميونخ للعام الثاني على التوالي، حيث نجح عملاق البوندسليغا في التغلب على البرسا بالنسخة الماضية 0/6، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وتحظى لقاءات برشلونة وبايرن ميونخ بمتابعة كبيرة على مستوي العالم، حيث أصبحت من كلاسيكيات كرة القدم في أوروبا، وهذه المرة ستكون المواجهة متوازنة بعض الشيء، حيث يمتلك كل منهما عدداً من النجوم، على رأسها روبرت ليفاندوفسكي، الذي سيدافع عن ألوان برشلونة هذه المرة، ويأمل البرسا بمشروعه الجديد في تقديم نتائج إيجابية بالبطولة القارية.

وتنطلق مرحلة المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا 6 سبتمبر المقبل، على أن تقام آخر مباريات المجموعات 2 نوفمبر 2022.

موعد مباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

يلتقي برشلونة وبايرن ميونخ في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا ذهابًا وإيابًا، حيث تلعب مباراة الذهاب على ملعب أليانز أرينا 13 سبتمبر المقبل، بينما يقام لقاء الإياب على ملعب كامب نو معقل برشلونة، 26 أكتوبر 2022.

جدول مباريات برشلونة في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا

الجولة الأولي

برشلونة - فيكتوريا بلزن

7 سبتمبر 2022

الجولة الثانية

بايرن ميونخ - برشلونة

‏13 سبتمبر 2022

الجولة الثالثة

انتر ميلان - برشلونة

4 أكتوبر 2022

الجولة الرابعة

برشلونة - انتر ميلان

12 أكتوبر 2022

الجولة الخامسة

برشلونة - بايرن ميونخ

26 أكتوبر 2022

الجولة السادسة

فيكتوريا بلزن - برشلونة

1 نوفمبر 2022

وتأهل 32 فريقاً إلى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، 26 فريقاً منها بشكل مباشر، و6 فرق صعدت من خلال الأدوار التمهيدية.

يذكر أن ريال مدريد حصد لقب الموسم الماضي، بعد التغلب على ليفربول في المباراة النهائية بهدف نظيف سجله البرازيلي فينيسيوس جونيور.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز