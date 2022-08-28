ميلان يتصدر الدوري الإيطالي بثنائية في مرمى بولونيا

المصدر: وكالات

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تغلب ميلان على ضيفه بولونيا 2 /صفر، اليوم السبت، ضمن منافسات المرحلة الثالثة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم ميلان عن طريق رافائيل لياو في الدقيقة 21، قبل أن يسجل أوليفيه جيرو الهدف الثاني في الدقيقة 58.

ورفع ميلان رصيده إلى سبع نقاط في صدارة الترتيب، في انتظار باقي نتائج المرحلة، فيما تجمد رصيد بولونيا عند نقطة واحدة في المركز السادس عشر.

وفي مباراة أخرى، تعادل ساسولو مع مضيفه سبيزيا 2 /2.

وتقدم ساسولو عن طريق ديفيد فراتيسي في الدقيقة 27، قبل أن يدرك سيموني باستوني التعادل لسبيزيا في الدقيقة 30.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، سجل مبالا نزولا الهدف الثاني لسبيزيا، قبل أن يدرك أندريا بينامونتي التعادل لساسولو مجددا في الدقيقة 50.

ورفع ساسولو رصيده إلى أربع نقاط في المركز الحادي عشر، متفوقا بفارق الأهداف عن سبيزيا صاحب المركز الثاني عشر.

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