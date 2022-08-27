بايرن يهدر أولى نقاطه ودورتموند يستعيد توازنه بعد صدمة بريمن

المصدر: أ ف ب

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أهدر بايرن ميونيخ بطل السنوات العشر الاخيرة، اولى نقاطه في الدوري الالماني لكرة القدم هذا الموسم باكتفائه بالتعادل على ارضه مع بوروسيا مونشنغلادباخ 1-1 السبت في المرحلة الرابعة.

وبقي الفريق البافاري متصدرا برصيد 10 نقاط لكن بفارق الاهداف عن أونيون برلين الذي عاد بفوز كاسح من ارض شالكه 6-1.

على ملعب "اليانز ارينا"، سيطر بايرن على مجريات اللعب بالكامل من الدقيقة الاولى وحتى صافرة النهاية لكنه اصطدم بحارس متألق هو السويسري الدولي يان سومر الذي أنقذ 19 محاولة حقيقية لبايرن، ليمنعه بالتالي من مواصلة سجله المثالي منذ مطلع الموسم الحالي بعد تحقيقه ثلاثة انتصارات تواليا وبفارق اهداف مرتفع جدا.

وبعد سلسلة محاولات من الفريق البافاري في الشوط الاول والغاء هدف لمهاجمه الجديد السنغالي ساديو مانيه (34)، نجح المهاجم الفرنسي ماركوس تورام في افتتاح التسجيل مستغلا خطأ لمواطنه دايو اوباميكانو لينفرد بالحارس مانويل نوير ويسجل في شباكه قبل دقيقتين من نهاية هذا الشوط، وذلك خلافا لمجريات اللعب وفي اول فرصة حقيقية لفريقه.

وكان سيناريو الشوط الثاني مماثلا للأول لأن سومر تصدى لكل محاولات بايرن الواحدة تلو الاخرى الى ان تمكن الجناح لوروا سانيه من ادراك التعادل اثر كرة متقنة من المهاجم الشاب جمال موسيالا الذي شارك منتصف الشوط الثاني (82).

ورمى بايرن بكل ثقله وزج مدربه الشاب يوليان ناغلسمان بمدافعه الهولندي الجديد ماتياس دي ليخت واشركه في مركز قلب الهجوم في ربع الساعة الاخير لكن من دون طائل.

يذكر ان بايرن ميونيخ فشل في التغلب على مونشنغلادباخ الموسم الماضي في الدوري ذهابا وايابا (خسارة وتعادل)، كما خسر امامه في مسابقة الكأس بخماسية نظيفة.

دورتموند يتنفس

استعاد بوروسيا دورتموند توازنه بعد الصدمة التي تلقاها الاسبوع الماضي امام فيردر بريمن، بفوزه خارج ملعبه على هرتا برلين 1-صفر.

ورفع دورتموند رصيده الى 9 نقاط من 4 مباريات.

وكان دورتموند، أحد المرشحين لمنافسة بايرن ميونيخ على اللقب الى جانب لايبزيغ وباير ليفركوزن، تقدم على ضيفه بريمن 2-صفر حتى الدقيقة 89، قبل ان يقلب الاخير الطاولة عليه بتسجيله ثلاثة اهداف ويخرج فائزا.

سجل هدف دورتموند الوحيد مهاجمه الفرنسي انتوني موديست بكرة رأسية في الدقيقة 32 وهو الاول له في صفوف فريقه الجديد منذ انتقاله اليه خلال الشهر الحالي.

وقرر دورتموند التعاقد مع موديست بسبب خضوع مهاجمه العاجي سيباستيان هالر لجراحة بسبب إصابته بورم خبيث في خصيته وابتعاده لفترة طويلة عن الملاعب.

وكان بامكان دورتموند الخروج بغلة اوفر من الاهداف لولا تألق حارس مرماه الدنماركي اوليفر كريستنسن لدى تصديه لمحاولات ماركو رويس (15) والبرتغالي رافايل غيريرو (20) واخرى لموديست ايضا (25).

وعاد اونيون برلين بفوز كاسح من ملعب شالكه 6-1.

وتناوب على تسجيل اهداف الفائز النروجي مورتن ثورسبي (6) والهولندي شيرالدو بيكر (36 و46) ويانيك هابرر (45+3) وزفن ميشال (87 و90)، فيما كان هدف شالكه الوحيد لماريوس بوتلر (31 من ركلة جزاء).

وحقق لايبزيغ اول انتصار له على ملعبه هذا الموسم بتغلبه على فولفسبورغ بهدفين نظيفين.

افتتح له مهاجمه الفرنسي الدولي كريستوف نكونكو الذي اختير افضل لاعب في الدوري الالماني الموسم الماضي، التسجيل مبكرا من ركلة جزاء (5). ثم حسم اللاعب نفسه النتيجة في الدقيقة الاخيرة، رافعاً رصيده الى 4 اهداف هذا الموسم.

وحقق باير يلفركوزن فوزا عريضا هو الأول له هذا الموسم، وجاء على مضيفه ماينتس بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها الأرجنتيني إيزيكييل بالاسيسوس والهولندي جيريمي فريمبونغ (39 و41).

لكن الفائز انهى المباراة بتسعة لاعبين اثر طرد الاكوادوري بييرو هينكابي والهولندي ميتشل باكر في الدقيقتين 77 و90+4.

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