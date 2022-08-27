لاعبو مانشستر يونايتد يدعمون رونالدو بطريقة خاصة (صور)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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قدم لاعبو مانشستر يونايتد لقطة طيبة تجاه زميلهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال مباراة ساوثهامبتون، التي انتهت لصالح الشياطين الحُمر بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي.

وجاء هدف مانشستر يونايتد عن طريق برونو فيرنانديز في الدقيقة 55، وتوجه بعدها الأخير مع زملائه في الفريق الإنجليزي، تجاه رونالدو الذي كان يقوم بعمليات الإحماء خارج خطوط الملعب، بعدما بدأ المباراة على مقاعد البدلاء.

وجاء رد فعل لاعبي مانشستر يونايتد مع رونالدو، كنوع من أنواع الدعم للنجم البرتغالي في ظل حالة عدم الاتزان التي يمر بها، جراء الشائعات التي تحوم حول مصيره مع اليونايتد، وكذلك استبعاده من التشكيل الأساسي للشياطين الحُمر في أكثر من مباراة خلال الآونة الأخيرة.

يذكر أن التكهنات مازالت مستمرة حول مستقبل رونالدو مع مانشستر يونايتد، ويقابلها صمت غريب من النجم البرتغالي.

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