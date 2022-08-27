منصب سياسي رفيع.. يورغن كلوب يتوقع مستقبل ماني

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكد مدرب ليفربول يورغن كلوب، أن لاعبه السابق الدولي السنغالي ساديو ماني، يمكنه أن يصبح رئيساً للسنغال يوماً ما، إذا أراد ذلك.

وقال كلوب أن النجاحات التي حققها ماني مع بلاده السنغال والتي ساهمت في إسعاد شعبه، تمكنه من تولي هذا المنصب مستقبلاً.

وتابع كلوب في تصريحات نقلتها منصة "Anfield Watch"، قائلاً "ساديو بطل قومي في السنغال، تُوج بكأس الأمم وكان الأفضل في البطولة، فضلاً عن تسجيله لركلة الجزاء الحاسمة وغيرها من الأهداف المؤثرة، وحقق جائزة أفضل لاعب إفريقي".

وأضاف: "من المحتمل أن يصبح رئيساً للسنغال إذا أراد ذلك، ماني يحب وطنه كثيراً فهو يبني المدارس والمستشفيات، قصته في ممارسة كرة القدم لا تُصدق، إنه رائعاً".

وكان ماني رحل عن ليفربول وانضم إلى بايرن ميونخ في الصيف الجاري، بناءً على رغبته لخوض تجربة جديدة في الملاعب الأوروبية، بعدما حقق الكثير من الإنجازات رفقة الريدز.

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