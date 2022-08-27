تشافي يوجه صدمة قوية لبيكيه

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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وجه تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، صدمة قوية للاعبه جيرارد بيكيه، الذي غاب عن التشكيل الأساسي للفريق الكتالوني خلال المباريات الماضية.

وقال تشافي في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "تحدثت مع بيكيه، وأخبرته أنه سيكون هناك منافسة قوية، وأن وجوده في التشكيل الأساسي لن يكون سهلاً".

وتابع: "كل شيء سيعتمد على بيكيه عندما تُتاح له الفرصة، من خلال الجهد الذي سيقدمه مع برشلونة".

وعن إمكانية التعاقد مع برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي، قال تشافي: "يجب أن يرحل بعض اللاعبين كي نأتي باللاعب، الأمر صعب لكن لن نفقد الأمل قبل نهاية الانتقالات الصيفية".

وواصل مدرب برشلونة، قائلاً: "أنا متفائل بالطبع مع برناردو، لكننا نعلم أن الأمر سيكون صعباً لأنه لم يتبق سوى أيام قليلة وينتهي سوق الانتقالات، وفي ظل الوضع الحالي أرى الأمر صعباً حقاً".

وعن إمكانية تسجيل جول كوندي في قائمة برشلونة، قال تشافي: "متفائلون بقدرتنا على تسجيل كوندي، الأمر كله يتعلق بالأرقام وموازنة اللعب المالي النظيف".

وحول مستقبل فرانسوا أوباميانغ مهاجم برشلونة، صرح تشافي: "لا أستبعد أي شيء، ممكن أن يرحل أو يبقى مثل اللاعبين الآخرين، قد تحدث أموراً جديدة قبل نهاية الانتقالات".

وفي نهاية حديثه علق تشافي على مجموعة برشلونة في دوري أبطال أوروبا، حيث قال: "مجموعتنا في دوري الأبطال ربما هي الأصعب من 10 أو 20 سنة، أنه تحدٍ مهم بالنسبة لنا".

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