جدول مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا

المصدر: وكالات

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم السبت، جدول مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا 2023/2022.

وتشهد منافسات دور المجموعات مواجهة بين النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة وفريقه السابق بايرن ميونخ 13 سبتمبر المقبل، كما تشهد مواجهة النجم النرويجي آرلينغ هالاند لاعب مانشستر سيتي مع فريقه السابق بوروسيا دورتموند، في اليوم التالي.

وبعد انتقاله إلى برشلونة في يوليو الماضي، بات ليفاندوفسكي ضمن الفريق المنافس لفريقه السابق، حيث أوقعت قرعة دوري الأبطال برشلونة وبايرن ضمن المجموعة الثالثة، وتكرر السيناريو مع هالاند الذي انتقل مؤخراً من بوروسيا دورتموند إلى مانشستر سيتي، وأوقعت قرعة البطولة الفريقين ضمن المجموعة السابعة.

وسيعود ليفاندوفسكي إلى أليانز أرينا معقل بايرن ميونخ، خلال الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات وبعدها بـ 24 ساعة، يستضيف مانشستر سيتي ولاعبه هالاند فريق بوروسيا دورتموند في استاد الاتحاد، بينما تقام مباراة الإياب على ملعب سيجنال إيدونا بارك معقل دورتموند 25 أكتوبر المقبل.

ويستهل ريال مدريد، مشوار الدفاع عن لقب دوري الأبطال بمواجهة سلتيك الأسكتلندي 6 سبتمبر المقبل، بينما ستكون المواجهة الأبرز خلال الجولة الأولى بين باريس سان جيرمان ويوفنتوس، على ملعب حديقة الأمراء في باريس، ويحل ليفربول (وصيف بطل الموسم الماضي) 7 سبتمبر المقبل، ضيفاً على نابولي.

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