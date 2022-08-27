بسبب ركلات الجزاء.. حارس باريس سان جيرمان يسخر من نيمار ومبابي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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سخر جيانلويجي دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان، من زملائه بالفريق الفرنسي نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي.

وكانت تقارير صحفية زعمت مؤخراً وجود أزمة بين نيمار ومبابي بسبب رغبتهما في تسديد ركلات الجزاء التي تحتسب لباريس في المباريات الرسمية.

وعلق دوناروما في مقابلة مع شبكة "أمازون برايم" على الأمر بطريقة ساخرة، حيث قال: "أخبرت نيمار ومبابي أنني أستطيع تسديد ركلات الجزاء بدلاً منهما، إذا أرادوا ذلك".

واستكمل دوناروما تصريحاته مدافعاً عن نيمار ومبابي، قائلاً: "ما حدث وارد في كل الفرق الكبيرة، شاهدنا الثنائي وهو يقدم مستوى مميزاً في المباراة الأخيرة أمام ليل".

وأضاف: "قدمنا أداءً جماعياً مميزاً، والفريق يتقدم للأمام والكل يساعد بعضه البعض، ونيمار ومبابي يتسمان بالذكاء".

وأتم دوناروما حديثه، قائلاً: "كلاعبين في باريس سان جيرمان الكل يفكر فقط في مصلحة الفريق وأهدافه هذا الموسم".

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