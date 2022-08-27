أنشيلوتي يزيد الغموض حول مستقبل أسينسيو مع ريال مدريد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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زاد مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي، الغموض حول مستقبل لاعبه ماركو أسينسيو مع الميرنغي.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ريال مدريد وإسبانيول، رداً على مستقبل أسينسيو مع الفريق الملكي: "لا أعرف شيئاً، يتم تقييم الوضع الآن، ننتظر ماذا سيحدث في أول سبتمبر المقبل (نهاية فترة الانتقالات)".

وتابع: "إذا بقي معنا سيكون مهماً بالنسبة لنا، وإذا غادر لن نتعاقد مع لاعب آخر".



وعن ماريانو، قال مدرب ريال مدريد: "سأعتمد على ماريانو، لكنه ينافس أفضل مهاجم في العالم كريم بنزيما، لدينا العديد من الموارد واللاعبين المميزين في الفريق، وهذا أمر جيد".

وبخصوص رحيل كاسيميرو إلى مانشستر يونايتد، قال كارلو: "لقد قضينا وقتاً رائعاً، نأسف لرحيله، اليوم يبدأ مرحلته الجديدة وآمل أن يقوم بعمل جيد".

وأكمل: "رودريجو سيكون له دوراً أكبر معنا هذا العام كونه صنع الفارق الموسم الماضي عندما لعب، سيحصل على المزيد من المباريات، وسيبايوس سيبقى معنا لكونه يريد البقاء".

وعن مواجهة إسبانيول، قال أنشيلوتي: "مستعدون، صحيح أننا خسرنا العام الماضي، ولكن إسبانيول فريق يقاتل ونحتاج لتقديم أفضل ما لدينا للفوز".

ويلتقي ريال مدريد مع إسبانيول، غداً الأحد، بالجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني.

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