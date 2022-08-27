تصريح ناري لمدرب مانشستر يونايتد: ليفربول أفضل فريق في العالم

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكد إريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد، أن ليفربول أفضل فريق في العالم خلال الوقت الحالي، رغم البداية السيئة للريدز في بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ولم ينجح ليفربول في تحقيق أي انتصار خلال الجولات الثلاث الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي، حيث تعادل مباراتين وخسر مباراة واحدة، ويمتلك في رصيده نقطتين فقط من أصل تسع نقاط.

وقال تين هاغ في تصريحات لقناة "بي تي سبورتس": "بالنسبة لي ليفربول هو أفضل فريق في العالم، ولكن مواجهة اليونايتد مع ساوثهامبتون مختلفة عن مواجهة الليفر، هي أقرب لمباراة برينتفورد".

وأضاف: "كانت لدينا العديد من المشاكل في مباراة برينتفورد، منها العقلية والكرات الطويلة".

وعن تواجد كريستيانو رونالدو وهاري ماجواير على دكة بدلاء مانشستر يونايتد خلال مواجهة ساوثهامبتون، قال تين هاغ: "كمدرب عليك اتخاذ القرارات الحاسمة دائماً، الفريق هو الأهم، ويجب أن تكون صريحاً وواضحاً مع كل اللاعبين".

ويلتقي مانشستر يونايتد، اليوم السبت، مع ساوثهامبتون في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي.

وكان مانشستر يونايتد فاز على ليفربول في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي بهدفين مقابل هدف واحد، وحصد أول ثلاث نقاط في مشوار بالبريميرليغ.

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