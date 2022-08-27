قبل بدء مشواره الرسمي.. كاسيميرو يجاور أساطير مانشستر يونايتد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن مانشستر يونايتد عن رقم قميص نجمه الجديد كاسيميرو، الذي انضم لصفوف الشياطين الحُمر في الصيف الحالي، قادماً من ريال مدريد.

وتقرر أن يرتدي كاسيميرو القميص رقم 18، وهو نفس الرقم الذي ارتداه بعض الأساطير من قبل مع مانشستر يونايتد، على رأسهم بول سكولز.

وأصبح كاسيميرو سادس لاعب يرتدي القميص رقم 18 مع مانشستر يونايتد في عصر المحترفين، حيث سبق وارتداه كل من دارين فيرغسون وسيمون ديفيز وبول سكولز وأشلي يونغ وبرونو فيرنانديز.

وكان اليونايتد نجح في ضم كاسيميرو من ريال مدريد، في صفقة انتقال نهائي لمدة 4 مواسم، مقابل ما يقرب من 70 مليون يورو.

وقال كاسيميرو في تصريحات لموقع مانشستر يونايتد الرسمي: "يونايتد أكبر فريق في إنجلترا، إنه النادي الذي حصل على أكبر عدد من الألقاب، لذلك أنا سعيد حقاً بالانتقال إلى صفوفه، ولا يمكنني الانتظار حتى أبدأ مشواري معه".

ويستعد الهولندي إريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد، للاستعانة بكاسيميرو في المباريات المقبلة للفريق الإنجليزي، بعدما تم قيده في قائمة الشياطين الحُمر بشكل رسمي.

وأكد تين هاغ في تصريحات، أمس الجمعة، أن كاسيميرو جاهز من الناحية الفنية والبدنية، لمواجهة ساوثهامبتون.

ويلتقي مانشستر يونايتد مع ساوثهامبتون، اليوم السبت، بالجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي.

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