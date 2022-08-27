بسبب الانتقادات التي يتعرض لها.. كونتي يدافع عن سون

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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دافع أنطونيو كونتي مدرب توتنهام عن لاعبه سون هيونغ مين، بعد الانتقادات التي تعرض لها اللاعب مؤخراً بسبب غيابه عن التهديف في ثلاث مباريات.

وأكد كونتي أن الكوري الجنوبي الذي سجل 23 هدفاً الموسم الماضي لاعب مهم بفريقه، مشيراً إلى أن بداية سون بالبريميرليغ وغيابه عن التهديف ليست مشكلة.

وقال كونتي في تصريحات صحفية قبل مواجهة توتنهام ونوتينغهام فورست، أن ثقته كبيرة في عودة سون للتهديف قريباً.

وتابع: "نتحدث عن لاعب مهم حقاً بالنسبة لي وللنادي، لا توجد مشكلة، أنا سعيد بأدائه ولا أرى أي مشاكل، ومتأكد أنه عندما يسجل سيكتسب الثقة المناسبة".

ويستعد توتنهام لمواجهة نوتينغهام فورست، غداً الأحد، ضمن لقاءات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويحتل توتنهام المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 7نقاط، فيما يتواجد نوتينغهام فورست في المركز العاشر برصيد 4 نقاط.

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