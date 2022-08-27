مرشح لجائزة «بوشكاش».. هدف عابر للقارات بالدوري الأرجنتيني (فيديو)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أحرز الأرجنتيني ماتيو كورونيل لاعب أتلتيكو توكومان، هدفاً رائعاً من مسافة 77 متراً خلال مباراة جمعت فريقه مع باراكاس سنترال، بالدوري الأرجنتيني.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، شتت دفاع أتلتيكو توكومان الكرة واستقرت أمام كورونيل، الذي هيأها لنفسه ثم سددها من مسافة بعيدة لتتجاوز الحارس الذي كان خارجاً عن مرماه لتسكن شباكه.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فيديو للهدف، متسائلاً إذا ما كان يستحق المنافسة على جائزة بوشكاش التي تمنح سنوياً لصاحب أفضل هدف.

وانتهت مواجهة أتلتيكو توكومان وباراكاس سنترال بالدوري الأرجنتيني، بفوز الأول بأربعة أهداف دون رد.

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