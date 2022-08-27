رقم صادم.. الغيابات تضرب ليفربول قبل مواجهة بورنموث

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

يفقد نادي ليفربول عدد كبير من لاعبيه في مباراته أمام بورنموث، بالجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي، المقرر لها اليوم السبت، في السادسة مساءً بتوقيت الإمارات، على ملعب أنفيلد.

وبحسب موقع ليفربول الرسمي، فيغيب عن صفوف الريدز تسعة لاعبين بسبب الإصابات، ولاعب واحد بسبب الإيقاف.

وتضم قائمة المصابين في ليفربول كل من نابي كيتا وجويل ماتيب وتياغو ألكانتارا وإبراهيما كوناتي وكورتيس جونز وديوجو جوتا وتشامبرلين وكالفن رامسي وكويمين كيليهر.

ويستمر غياب داروين نونيز بسبب عقوبة الإيقاف لمدة ثلاث مباريات، بعد طرده أمام كريستال بالاس بالجولة الثانية من البريميرليغ.

وعن تعويض الغيابات أمام بورنموث قال يورغن كلوب مدرب ليفربول في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "نعمل باستمرار على خطط تدعيم الفريق، في حالة التعاقد مع لاعب جديد يجب أن يكون لاعباً مناسباً، سنرى إذا كان شيئاً ما سيحدث أم لا، لا أعرف".

وأتم: "في نهاية هذا الأسبوع ربما لن يعود أي لاعب من الإصابة، لكن بعد ذلك جويل ماتيب وكورتيس جونز وتياجو جوتا ليسوا بعيدين عن العودة".

يذكر أن ليفربول لم ينجح في تحقيق أي انتصار خلال الجولات الثلاث الأولى ببطولة الدوري الإنجليزي، حيث تعادل مباراتين وخسر مباراة واحدة، ويمتلك في رصيده نقطتين فقط من أصل تسع نقاط.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز