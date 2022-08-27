ضربة قوية لمنتخب هولندا قبل كأس العالم 2022

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تأكد غياب الدولي الهولندي جورجينيو فينالدوم لاعب روما، عن منتخب بلاده في كأس العالم 2022، بسبب الإصابة التي تعرض لها.

وكان فينالدوم تعرض لكسر في ساقه الأيمن خلال الأيام الماضية، وأكدت التقارير الطبية أن اللاعب لن يعود إلى الملاعب قبل يناير المقبل، وهو ما يعني غيابه عن منافسات المونديال، الأمر الذي يعد بمثابة الضربة القوية للمنتخب الهولندي كون فينالدوم يعتبر من الركائز الأساسية للطواحين في مركز خط الوسط.

وقال البرتغالي تياغو بينتو المدير العام لروما عن إصابة فينالدوم في تصريحات لموقع النادي: "نتوقع أن يعود للعب معنا في يناير".

وعن التعاقد مع فينالدوم قادماً من باريس سان جيرمان لمدة موسم معارًا، قال بينتو: "عانينا من أجل إحضاره إلى روما، بعد أسبوع واحد فقط بدا كأنه متواجد مع الفريق منذ عام".

وتعرض فينالدوم الذي وصل إلى العاصمة روما أوائل أغسطس الحالي، لهذه الإصابة القاسية خلال تدريبات فريقه، قبل ثلاثة أشهر من انطلاق بطولة كأس العالم نوفمبر المقبل.

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