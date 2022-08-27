بسبب كوندي.. سبارتاك موسكو يسخر من برشلونة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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سخر نادي سبارتاك موسكو الروسي من برشلونة الإسباني، في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها الأخير، وعجزه عن تسجيل لاعبه الفرنسي جول كوندي حتى الآن.

وانتقل كوندي من إشبيلية إلى برشلونة خلال الانتقالات الصيفية الجارية، ولكن حتى الآن لم ينجح البلوغرانا في تسجيل اللاعب الفرنسي بقائمته، بسبب أزماته المالية وحد الرواتب.

وسجل برشلونة في 13 أغسطس الجاري، الصفقات الجديدة (روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا دياز)، وكذلك اللاعبين الذين قاموا بتجديد عقودهم بعد 30 يونيو الماضي، باستثناء كوندي.

وغرد حساب سبارتاك موسكو عبر موقع "تويتر" بعد تعاقده مع الدولي السنغالي كيتا بالدي، قائلاً: "تم تسجيل صفقتنا الجديدة دون أي مشاكل، غيور يا برشلونة؟".

ورغم حصول برشلونة على 868 مليون يورو نظير بيع أربع روافع اقتصادية، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لتسجيل كافة لاعبيه، خاصة بعدما أنفق النادي الكتالوني أكثر من 100 مليون يورو على صفقتي ليفاندوفسكي ورافينيا.

ويستعد برشلونة لملاقاة بلد الوليد، غداً الأحد، على كامب نو، بالجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني.

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