مانشستر يونايتد يواجه سوسيداد في الدوري الأوروبي

المصدر: إسطنبول - رويترز

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أوقعت قرعة دور المجموعات بالدوري الأوروبي لكرة القدم والتي سحبت أمس في إسطنبول التركية البطل السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي في مواجهة ريال سوسيداد الإسباني، كما أوقعت أرسنال اللندني في مواجهة أيندهوفن الهولندي.

وسيلتقي يونايتد الذي سبق له الفوز بلقب البطولة في 2017 أيضاً مع شيريف تيراسبول القادم من مولدوفا وأومونيا القبرصي ضمن المجموعة الخامسة. وضمن المجموعة الأولى سيلتقي أرسنال الساعي لحصد لقبه الأول في البطولة بعد احتلاله المركز الثاني مرتين مع بودو-جليمت وزوريخ أيضاً. وأوقعت قرعة دور المجموعات أيضاً روما حامل لقب دوري المؤتمر الأوروبي في مواجهة لودوجوريتس وريال بيتيس وهلسنكي.

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