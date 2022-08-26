"فيفا" يرفع عقوبة تعليق عضوية الاتحاد الهندي

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

رفع مكتب مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عقوبة تعليق عضوية الاتحاد الهندي لكرة القدم، الذي اتخذها بحقه في 16 أغسطس الحالي بسبب "انتهاك خطير" لقوانينه، حسب ما أعلن اليوم الجمعة.

كان من المقرر أن يُعين الاتحاد الهندي لكرة القدم رئيسًا جديدًا في ديسمبر 2020، لكن مشاكل في التعديلات الدستورية أخّرت عملية التعيين ما دفع فيفا إلى معاقبته.

وقضت المحكمة العليا في الهند بحل الاتحاد المحلي للعبة وتعيين هيئة قضاة من ثلاثة أشخاص لإجراء الانتخابات بحلول 15 سبتمبر، لكن فيفا أوضح اليوم الجمعة أنه "تلقى تأكيدًا" بأن "إدارة الاتحاد الهندي تدير مرة أخرى كل الشؤون الجارية"، معترفًا بإعادته إلى عضويته في الوقت الذي شجع فيه على إجراء الانتخابات "في الوقت المناسب".

وأكد الاتحاد الدولي أن بطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة، والتي من المقرر إقامتها في الهند في الفترة من 11 إلى 30 أكتوبر "ستقام كما هو مخطط لها".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز