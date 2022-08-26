مانشستر يونايتد يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة ساوثهامبتون

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن إريك تين هاغ المدير الفني لمانشستر يونايتد، معاناة لاعبه أنتوني مارسيال، من إصابة قوية في وتر أكيلس، ستبعده عن المشاركة مع الفريق الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

وقال تين هاغ في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة مانشستر يونايتد وساوثهامبتون: "مارسيال يعاني من إصابة في وتر أكيلس، أتمنى أن يكون جاهزاً لمواجهة ليستر سيتي أول سبتمبر المقبل، دعونا نرى ماذا سيحدث".

وعن مواجهة ساوثهامبتون، قال تين هاغ: "مباراة الغد تمثل تحدياً مختلفاً، لدي فضول لمعرفة إن كنا تعلمنا من درس مباراة برينتفورد أم لا".

وأشار تين هاغ إلى جاهزية كاسيميرو الوافد الجديد، لمواجهة الغد، حيث أكد أن اللاعب فنياً وبدنياً في حالة مثالية وجاهز لخوض المباراة بشكل طبيعي.

ويلتقي مانشستر يونايتد مع ساوثهامبتون، غداً السبت، بالجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز