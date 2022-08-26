بسبب اللعب المالي النظيف.. أرسنال يُعلق على وضعه تحت مراقبة "يويفا"

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

علق ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال، على الأنباء التي أشارت إلى أن الجانرز ضمن قائمة الأندية المراقبة من جانب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، بسبب قواعد اللعب المالي النظيف.

وقال أرتيتا في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "أرسنال ملتزم بقوانين اللعب المالي النظيف".

وتابع: "لم يصل لنا أي شيء بخصوص قواعد اللعب المالي النظيف، نادينا منضبط للغاية ويعلم كيفية إبرام صفقاته".

وتحدث أرتيتا عن قيادة أرسنال في 100 مباراة، قائلاً: "الوقت يمضي، يشرفني أن أكون جزءا من هذا النادي، ونحاول دائماً إسعاد جماهير أرسنال".

وكان أرسنال تعاقد مع خمسة لاعبين هذا الصيف بينهم جابرييل خيسوس، الذي أظهر تألقاً واسعاً خلال الفترة الأخيرة رفقة الجانرز.

ويتصدر أرسنال حالياً جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بالعلامة الكاملة، عقب الفوز في أول ثلاث جولات بالبريميرليغ.

ويستعد أرسنال لمواجهة فولهام، غداً السبت، بالجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز