ليفربول يلجأ لسلاح دوري أبطال أوروبا لحسم صفقة دي يونغ

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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انضم نادي ليفربول إلى سباق التعاقد مع نجم وسط برشلونة الهولندي فرينكي دي يونغ، قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، فإن يورغن كلوب مدرب ليفربول يستهدف ضم دي يونغ، بعد البداية السيئة للريدز الموسم الحالي.

وأضافت الصحيفة الإنجليزية أن الإصابات التي لحقت بألكانتارا وتشامبرلين تسببت في نقص خيارات خط الوسط، بجانب معاناة فابينيو البدنية، والشكوك حول مستقبل نابي كيتا.

وأشارت الصحيفة إلى أن ليفربول مستعد لتقديم عرض بقيمة 53 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 7 ملايين أخرى متغيرات إضافية، لضم دي يونغ.

وأكدت الصحيفة أن ليفربول يعتمد في مفاوضاته مع دي يونغ على سلاح دوري أبطال أوروبا، من خلال إغراء اللاعب بالمشاركة مع الريدز في منافسات البطولة، خاصة أن صفقة انتقاله لمانشستر يونايتد فشلت لرغبته في المشاركة بالبطولة القارية هذا الموسم.

وكان دي يونغ صرح في أكثر من مناسبة أنه يفضل البقاء في برشلونة، لكن إدارة البارسا تسعى للتخلص منه نظراً لراتبه الضخم، ولتسوية أمور النادي فيما يتعلق بملف اللعب المالي النظيف.

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