الدوري الأوروبي.. مانشستر يونايتد يصطدم بقاهر ريال مدريد

المصدر: وكالات

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أجريت قرعة دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي، اليوم الجمعة، في مدينة إسطنبول التركية.

وأوقعت القرعة مانشستر يونايتد في مجموعة صعبة نسبياً رفقة ريال سوسيداد وأومونيا وشيريف تيراسبول الذي قهر ريال مدريد في التشامبيونزليغ الموسم الماضي.

وأسفرت القرعة عن المجموعات التالية:

المجموعة الأولى: أرسنال، آيندهوفن، بودو جليمت، زيوريخ

المجموعة الثانية: دينامو كييف، رين، فنربخشة، أيك لارنكا

المجموعة الثالثة: روما، لودوجوريتس، ريال بيتيس، هلسنكي

المجموعة الرابعة: سبورتنغ براغا، مالمو، يونيون برلين، سان خيلويزي

المجموعة الخامسة: مانشستر يونايتد، ريال سوسيداد، شريف تيراسبول، أومونيا

المجموعة السادسة: لاتسيو، فينورد، ميدتيلاند، شتورم جراتس

المجموعة السابعة: أولمبياكوس، قره باج، فرايبورغ، نانت

المجموعة الثامنة: ريد ستار بلغراد، موناكو، فيرينتسفاروشي، طرابزون سبور

ووزعت الفرق الـ 32 المتأهلة لدور المجموعات من خلال تقسيمهم إلى 8 مجموعات بواقع 4 فرق في كل مجموعة، لتتنافس فرق كل مجموعة مع بعضها البعض بنظام دوري من دورين ذهاب وإياب.

وتقام الجولات الـ 6 من الدور الأول أيام 8 و15 سبتمبر المقبل، و6 و13 و27 أكتوبر المقبل، و3 نوفمبر المقبل.

وكان فريق آينتراخت فرانكفورت توج بالنسخة الأخيرة من بطولة الدوري الأوروبي، على حساب رينجرز في المباراة النهائية بركلات الترجيح 4/5، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1/1.

وتقام المباراة النهائية للنسخة الحالية من الدوري الأوروبي على ملعب بوشكاش أرينا في مدينة بودابست عاصمة هنغاريا، 31 مايو 2023..

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