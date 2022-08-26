بعد انتقاله إلى اليونايتد.. كاسيميرو يتقدم بأول طلب لكريستيانو رونالدو

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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طالب كاسيميرو لاعب مانشستر يونايتد، من زميله بالفريق الإنجليزي كريستيانو رونالدو، البقاء في صفوف الشياطين الحُمر خلال الفترة المقبلة وعدم الرحيل.

جاء طلب كاسيميرو من رونالدو في ظل التقارير التي تشير إلى رغبة اللاعب البرتغالي في الرحيل عن الأولد ترافورد، نتيجة عدم مشاركة اليونايتد في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري.

وقال كاسيميرو في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية: "كريستيانو رونالدو أحد أفضل اللاعبين على مر العصور، يمنحك الكثير من الأهداف ويعشق الفوز ويتمتع بصفات القائد، أتمنى حقاً أن يظل معنا، استمراره مهم للغاية بالنسبة لنا".

وأكمل: "رونالدو يساعدني في كل شيء منذ اليوم الأول لي في مانشستر، اقتربنا من بعضنا البعض بسبب اللغة أيضاً، يعلم أنني أحترمه كثيراً، وأتمنى أن يبقى معنا كونه لاعباً رائعاً".

وعن عدم مشاركة كاسيميرو في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، قال اللاعب البرازيلي: "لا يوجد أزمة، أمتلك 5 بطولات من دوري الأبطال، ولكن بالطبع أريد الفوز مع مانشستر خلال السنوات المقبلة بهذا اللقب، خاصة أن هذه البطولة تمثل أهمية لدى الجميع".

وشدد كاسيميرو على أنه قدم كل شيء لريال مدريد وقضى أوقاتًا لا تُنسى بين صفوف الميرنغي، مشيراً إلى أنه يريد خوض تجربة مختلفة وهو الأمر الذي دفعه للانتقال مؤخراً إلى صفوف مانشستر يونايتد.

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