لاعب وست هام عن صلاح: الأفضل في مركزه.. وأتطلع لأصبح مثله

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكد جارود بوين لاعب وست هام يونايتد، أن الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول، هو الأفضل في مركزه حالياً، مشيراً إلى أنه يتطلع ليصبح مثله ويقدم نفس أدائه المميز على مدار السنوات الماضية.

وقال جارود بوين في تصريحات لقناة " Hayters TV": "هناك الكثير من اللاعبين الذين يجيدون اللعب بالقدم اليسرى حول العالم، ولكن في الدوري الإنجليزي أتطلع لأصبح مثل محمد صلاح".

وأضاف: "يمكنك أن تنظر إلى ما قدمه على مدار السنوات الماضية، الأهداف التي سجلها، والطريقة التي يلعب بها، كل هذه الأمور تؤكد أن صلاح الأفضل في مركزه، وأتطلع بالطبع لأصبح مثله خاصة أننا نلعب معاً في نفس المسابقة".

يذكر أن ليفربول لم ينجح في تحقيق أي انتصار ببطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث تعادل في الجولة الأولى مع فولهام 2/2، ثم تعادل مرة أخرى مع كريستال بالاس 1/1، ثم خسر من مانشستر يونايتد 1/2.

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