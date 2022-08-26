برناردو سيلفا يضحي من أجل باريس سان جيرمان

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكدت تقارير إنجليزية، أن برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي متمسك بالرحيل عن صفوف الفريق الإنجليزي والانتقال إلى باريس سان جيرمان، رغم رفض السيتي لعرض النادي الفرنسي لشراء اللاعب، الذي تبلغ قيمته 70 مليون يورو.

وبحسب صحيفة "تايمز" البريطانية، فإن برناردو سيلفا اتفق على كافة التفاصيل الخاصة بالشروط الشخصية في عقده الجديد مع باريس سان جيرمان، ويتبقى فقط موافقة السيتي على رحيله.

وأضافت الصحيفة أن برناردو رفض عرضاً لتجديد عقده مع السيتي، بالرغم من أن العرض تضمن حصوله على نفس أجر البلجيكي كيفين دي بروين الذي يعد صاحب الراتب الأعلى في صفوف الفريق السماوي، مشيرة إلى أن رغبة برناردو تكمن في الانتقال إلى باريس.

وكانت بعض التقارير أشارت إلى أن برشلونة أبرز المهتمين بضم برناردو، ولكن النادي الإسباني تأخر كثيراً في حسم الصفقة بسبب أزماته المادية التي تجعله غير قادر على حسم التعاقد مع اللاعب البرتغالي، وبالتالي فإن الفرصة الأقوى حالياً لرحيله ستكون إتمام صفقة انتقاله إلى باريس سان جيرمان.

ومن المنتظر أن يقدم باريس عرضاً جديداً إلى مانشستر سيتي لضم برناردو سيلفا، بعدما تم رفض العرض الأول من جانب النادي الإنجليزي.

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