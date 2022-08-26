سلوك "أرستقراطي" لـ "رونالدو"

المصدر: البيان

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ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن رونالدو يريد شراء ملعب الغولف القريب من قصره الفاخر، والذي تبلغ قيمته نحو 17 مليون جنيه إسترليني، لهدمه، لأنه يفسد ويحجب الرؤية عليه من داخل القصر.

كما يسعى الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات، لضمان أقصى درجة من الخصوصية في القصر، الذي يخطط للاستقرار فيه مع صديقته جورجينا وأبنائه الخمسة بعد نهاية مسيرته.

ووفقا لـ"ذا صن"، فقد بدأ محامي رونالدو المفاوضات مع مالك نادي الغولف، لكن الأخير لم يقدم الرد حتى الآن.

ويضم قصر رونالدو أجنحة واسعة للنوم وإطلالات خلابة على البحر، وحمامات سباحة داخلية وخارجية، وقاعة سينما، ومنتجعا صحيا، وصالة للرياضة، بحسب "روسيا اليوم".

ومنذ شراء رونالدو للقصر قبل عدة سنوات، يقوم اللاعب البرتغالي بإجراء العديد من التجهيزات عليه، وينتظر أن ينتهي منها في مساحة تقدر بـ1200 متر، أوائل العام المقبل 2023.

ويعتبر رونالدو من أغنى لاعبي كرة القدم، ويتقاضى حاليا في صفوف مانشستر يونايتد، 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

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