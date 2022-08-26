صدام بين بايرن وبرشلونة في مجموعات «الأبطال»

المصدر: إسطنبول - أ.ف.ب

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أسفرت قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، التي جرت أمس، عن وقوع بايرن ميونيخ الألماني في مواجهة برشلونة الإسباني.

وبحكم وجود بايرن ميونيخ في المستوى الأول وبرشلونة في الثاني، أسفرت القرعة عن وقوعهما ضمن المجموعة ذاتها، وهي الثالثة التي ستكون نارية بوجود إنتر الإيطالي أيضاً.

وشاءت الصدف أن تضع الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي المنتقل هذا الصيف إلى برشلونة، في مواجهة فريقه السابق بايرن، الذي تركه بعدما دافع عن ألوانه منذ 2014 وتوج معه هدافاً للدوري الألماني ست مرات في المواسم السبعة الماضية.

أما بالنسبة لريال مدريد الإسباني المتوج الموسم الماضي بلقبه الرابع عشر في المسابقة فيبدو على الورق أمام مهمة سهلة، بعدما جاء في المجموعة السادسة، بجانب لايبزيغ الألماني وشاختار دانييتسك الأوكراني وسلتيك الأسكتلندي.

ويلعب مانشستر سيتي في المجموعة السابعة مع إشبيلية الإسباني بروسيا دورتموند الألماني وكوبنهاغن الدنماركي، أما ليفربول فجاء في المجموعة الأولى بصحبة أياكس أمستردام الهولندي ونابولي الإيطالي ورينجرز الأسكتلندي.

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