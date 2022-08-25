بنزيمة يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

المصدر: وكالات

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توج الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد بجائزة أفضل لاعب في أوروبا، وتوجت الإسبانية أليكسيا بوتياس لاعبة برشلونة الإسباني اليوم الخميس بجائزة أفضل لاعبة كرة قدم في أوروبا خلال الموسم الماضي 2021 / 2022 باستفتاء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) .

وتفوق كريم بنزيمة على حساب كل من تيبو كورتوا حارس الريال، وكيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

وتم الإعلان عن فوز بنزيمة واللاعبة الإسبانية إليكسيا بوتياس بالجائزة اليوم في حفل جوائز اليويفا على هامش قرعة الموسم الجديد لبطولة دوري أبطال أوروبا.

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