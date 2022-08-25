أنشيلوتي يتوج بجائزة أفضل مدرب في أوروبا

المصدر: وكالات

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توج الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني اليوم الخميس بجائزة أفضل مدرب كرة قدم في أوروبا خلال الموسم الماضي 2021 / 2022 باستفتاء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) .

وتم الإعلان عن فوز أنشيلوتي بالجائزة اليوم في حفل جوائز اليويفا على هامش قرعة الموسم الجديد لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتوج المدرب الإيطالي الشهير أريغو ساكي بجائزة رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ، تكريما لساكي على إنجازاته واسهاماته في عالم كرة القدم على مدار عقود.

وخلال مسيرته التدريبية ، ترك ساكي أكثر من بصمة تدريبية سواء من خلال الألقاب التي أحرزها أو أساليبه الخططية.

وقاد ساكي فريق ميلان للفوز بلقب الدوري الإيطالي وبلقب دوري أبطال أوروبا في 1989 و1990 .

كما قاد المنتخب الإيطالي لنهائي كأس العالم 1994 بالولايات المتحدة قبل الخسارة أمام نظيره البرازيلي بركلات الترجيح.

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