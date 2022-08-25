في تصنيف "فيفا"..البرازيل الأولى عالميا والمغرب تتصدر عربيا

المصدر: وكالات

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أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الخميس التصنيف الجديد لمنتخبات كرة القدم خلال شهر أغسطس عقب انتهاء فعاليات التصفيات المؤهلة لكأس العالم وكأس الأمم الإفريقية.

وبحسب النسخة الأحدث من التصنيف التي أصدرها "فيفا" ظلت المراكز العشرة الأولى للمنتخبات كما هي دون تغيير.

وحافظ المنتخب البرازيلي على المرتبة الأولى برصيد 1835.56 نقطة يليه منتخب بلجيكا برصيد 1821.92.

ويأتي المنتخب الأرجنتيني في المرتبة الثالثة ثم فرنسا في المركز الرابع ويليه منتخب إنجلترا في المركز الخامس وإسبانيا في المرتبة السادسة وإيطاليا في السابع كما يحتل منتخب هولندا المركز الثامن والبرتغال في المركز التاسع والدنمارك في المركز العاشر.

إفريقيا

وتصدر منتخب السنغال التصنيف الشهري "للفيفا" على مستوى القارة الإفريقية يليه المنتخب المغربي في الوصافة ثم المنتخب التونسي في المركز الثالث ونيجيريا في المركز الرابع والكاميرون في المركز الخامس، ومصر في المرتبة السادسة.

آسيا

ما زال المنتخب الإيراني في صدارة التصنيف آسيويا يليه المنتخب الياباني وثالثا كوريا الجنوبية، وأستراليا في المركز الرابع، ثم المنتخبات العربية قطر والسعودية والإمارات والعراق بالترتيب.

المنتخبات العربية

الصدارة ما زالت بيد المنتخب المغربي يليه كل من المنتخبات (تونس ومصر والجزائر وقطر والسعودية والإمارات والعراق وعمان والبحرين والأردن وسوريا وفلسطين ولبنان وموريتانيا وليبيا وجزر القمر والسودان والكويت واليمن وجيبوتي والصومال).

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