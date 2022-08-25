اقترب من ملياري يورو.. الدوري الإنجليزي يحقق رقما قياسيا في سوق انتقالات اللاعبين الصيفية

المصدر: وام

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حقق الدوري الإنجليزي لكرة القدم رقما قياسيا جديدا في سوق انتقالات اللاعبين من خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ، والتي يسدل الستار عليها مطلع سبتمبر المقبل.

ومن خلال أكثر من 100 صفقة متباينة القيمة المالية ، نجحت بطولة الدوري الإنجليزي في تحطيم الرقم القياسي لإجمالي ما تم إنفاقه من أندية الدوري خلال فترة انتقالات واحدة، وكان الرقم القياسي السابق هو 1.62 مليار يورو من خلال 140 صفقة في فترة الانتقالات الصيفية للدوري الإنجليزي أيضا في عام 2017 .

وخلال الميركاتو الصيفي الحالي ، حسنت أندية الدوري الإنجليزي هذا الإجمالي وحققت رقما جديدا بلغ 1.73 مليار يورو من خلال أكثر من 100 صفقة تمت حتى الآن ، طبقا لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي المتخصص في إحصائيات وأرقام اللاعبين والأندية.

و لا يزال هذا الرقم قابلا للتغير والتحسين بشكل كبير خاصة مع حرص أكثر من ناد على تدعيم صفوفه بمزيد من اللاعبين المميزين.. ويأتي مانشستر يونايتد بالطبع في مقدمة هذه الأندية خاصة بعد البداية المتأزمة للفريق في المسابقة والتي دفعته للتعاقد السريع مع البرازيلي كاسيميرو من ريال مدريد الإسباني.

ولايزال مانشستر يونايتد صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب الدوري الإنجليزي يبحث عن تدعيم صفوفه بمزيد من اللاعبين لتدارك الموقف بعد بداية مسيرته في الدوري هذا الموسم بهزيمتين متتاليتين قبل استعادة بعض الاتزان من خلال الفوز 2-1 على ليفربول.

كانت أندية الدوري الإنجليزي قد تجاوزت في 17 يوليو الماضي حد المليار يورو في سوق الانتقالات الحالي، لتصبح المسابقة هي الأسرع على الاطلاق في بلوغ هذا الحاجز في أي فترة انتقالات على مدار التاريخ.

و إذا تمت بعض الصفقات، التي يدور بشأنها الكثير من الجدل حاليا فقد يصل إنفاق الأندية الإنجليزية خلال الميركاتو الحالي لأكثر من ملياري يورو.

وأشار "ترانسفير ماركت" أيضا إلى أن بطولات الدوري المحلية الكبيرة الأخرى بأوروبا تقترب حاليا من تحقيق أرقام قياسية جديدة في الميركاتو على مستوى حجم إنفاق أندية كل بطولة ، ولكن الأرقام التي يحققها الدوري الإنجليزي ، الدوري الأغلى في العالم ، تفوق نظيرتها في باقي الدوريات.

و استشهد الموقع على القدرات المالية الكبيرة للأندية الإنجليزية بأن نادي نوتنجهام الصاعد لدوري الدرجة الممتازة هذا الموسم أنفق حتى الآن نحو 150 مليون يورو على ضم لاعبين جدد هذا الصيف، وأن 8 أندية من المسابقة نجحت حتى الآن في تخطي حاجز الـ100 مليون يورو لكل منها في هذا الميركاتو.

و يقترب صافي إنفاق الأندية الإنجليزية في الميركاتو الحالي من حاجز المليار يورو حيث بلغ الفارق حتى الآن بين ما أنفقته هذه الأندية وما جنته من بيع بعض اللاعبين نحو 975 مليون يورو.

وطبقا لأحدث قائمة أصدرها "ترانسفير ماركت" بشأن إنفاق أندية كل بطولة دوري محلية في أوروبا لتدعيم صفوفها وما حصدته من أموال نظير بيع بعض لاعبيه، يأتي الدوري الإنجليزي في الصدارة على المستويين لكنه أيضا في الصدارة على مستوى الفارق السلبي الكبير بين ما أنفقه وما جناه حيث يقترب الفارق من المليار يورو.

ويأتي الدوري الإيطالي ثانيا بإجمالي إنفاق بلغ 682 مليون يورو بفارق كثير عما جنته الأندية من بيع اللاعبين والذي يبلغ 667 مليون يورو.

ومن بين بطولات الدوري الخمس الكبرى بأوروبا، يبدو الدوري الألماني الأكثر اتزانا بين حجم الإنفاق والحصاد في سوق الانتقالات هذا الصيف بعدما بلغ حجم إنفاق أنديته 474 مليون يورو فيما جنت 470 مليون يورو من بيع لاعبيه ليصل الفارق إلى نحو 4 ملايين يورو فقط.

و يأتي الدوري الإسباني في المرتبة الرابعة بالقائمة /أنفقت أنديته 432 مليون يورو وجنت 316 مليون يورو/ يليه الدوري الفرنسي والذي /أنفقت أنديته 423 مليون يورو وجنت 401 مليون يورو/ .

و يتضح من القائمة أن إجمالي ما أنفقته أندية الدوري الإنجليزي حتى الآن في الميركاتو الحالي يفوق إجمالي ما أنفقته أندية الدوري الإيطالي والألماني والإسباني مجتمعة ويقل بفارق هزيل عن إجمالي ما أنفقته هذه الدوريات حال إضافة الدوري الفرنسي إليها.

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