القرعة تضع مانشستر سيتي في مواجهة مبكرة مع تشيلسي بكأس الرابطة

المصدر: وام

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أسفرت قرعة الدور الثالث لبطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم عن لقاء قمة مبكر بين مانشستر سيتي وتشيلسي، فيما يستهل ليفربول رحلة الدفاع عن اللقب بمواجهة أكثر سهولة أمام ديربي كاونتي الذي ينشط في دوري الدرجة الأولى /دوري البطولة الإنجليزية/.

وكان ليفربول توج بلقب بطولة كأس الرابطة في الموسم الماضي بالفوز على تشيلسي في المباراة النهائية للبطولة كما أحرز لقب كأس إنجلترا بالفوز على الفريق نفسه في النهائي .. فيما أحرز مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي.

وأسفرت القرعة عن سبع مواجهات خالصة بين فرق دوري الدرجة الممتازة حيث يلتقي مانشستر سيتي مع تشيلسي ومانشستر يونايتد مع أستون فيلا وأرسنال مع برايتون ونوتينجهام فوريست مع توتنهام وبورنموث مع إيفرتون ونيوكاسل مع كريستال بالاس كما يلتقي وولفرهامبتون مع ليدز يونايتد.

وفي المقابل ، يواجه ليفربول فريق ديربي كاونتي فيما يصطدم ويستهام بفريق بلاكبيرن ويلتقي بيرنلي بفريق كراولي أحد فرق دوري الدرجة الثانية والذي أطاح بفولهام.

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